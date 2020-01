Eminem : bientôt un album ?

Em a réussi à sortir un projet surprise en 2018 avec "Kamikaze". Le projet a servi de suite à son album "Revival" qui est arrivé l'année précédente. "Kamikaze" était l'antidote au "rap pop commercial" de "Revival". Pour celui-ci, Shady tirait sur tous le game et a enflammé le beef très médiatisé avec Machine Gun Kelly.

Plus récemment, Em s’est attaqué à Nick Cannon sur le single "Lord Above" de Fat Joe avec Mary J. Blige. L’animateur de Power 106, quant à lui, est revenu avec trois disstracks : "The Invitation" avec Suge Knight, "Pray For Him" avec The Black Squad et "Canceled: Invitation".

Une autre entrée dans le catalogue d'Em marquera son 11e projet studio et ajoutera un autre chapitre coloré à sa carrière étagée. S1 a travaillé sur de nombreux projets avec Eminem, à commencer par "The Marshall Mathers LP 2" de 2013 et "Kamikaze".