Raekwon annonce son retour avec un EP !

Raekwon dévoile la date de sortie de son prochain EP, le Wu-Tang est éternel !

Quand on dit Raekwon, tout de suite, ça nous renvoie aux plus belles années d'un Rap Game à l'époque encore jeune et florissant, pas encore aussi installé qu'aujourd'hui, où tout le monde avait la rage et la faim de victoire. Et notamment le Wu-Tang, grande écurie mythique des années 1990, menée par RZA, au sein de laquelle Raekwon était reconnu comme un des gars les plus sérieux, à ne pas emmerder, mais aussi comme un excellent rappeur. Mais, environ 25 projets plus tard, "The Chef" comme on le surnomme n'est plus aussi rayonnant dans les bacs qu'à l'époque.

Son dernier album en date, "The Wild", est resté assez bas dans les charts, mais Raekwon est bien décidé à faire perdurer les lettres de noblesse de son rap, avec l'annonce d'un nouvel EP, "The Appetition". Un projet qui devrait arriver le 17 janvier, dans une semaine donc, si on en croit le compte Instagram du rappeur de NYC. On a également droit à la cover du projet, avec un style BD dont ont toujours raffolé les membres du Wu-Tang Clan, où Raekwon apparaît micro en main, casquette en arrière, fourrure sur les épaules, et Cuban Links autour du cou, en référence à son tout premier album solo, sorti en 1995.

L'album "The Wild" comptait des featurings prestigieux, comme Lil Wayne, G-Eazy, CeeLo Green, on espère donc que "The Appetition" renfermera lui aussi son lot de surprises, même si évidemment, ne vous attendez pas à ce que ce projet file en haut des charts. Mais continuer à entendre Raekwon tuer des micros, ça n'a pas de prix !