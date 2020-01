PLK tease une tuerie inédite !

PLK vient de dévoiler un petit bout d'un morceau qui devrait sortir bientôt, et qui est une belle

PLK a été un des rappeurs qui ont fait l'année de rap français 2019, dont il est désormais une tête de série. Car, qu'on se le dise, le "Polak" a bien changé son statut depuis le début de sa carrière, il y a 8 ans déjà, date de la formation de la Panama Bende. Ex-jeune rookie, il est désormais une valeur sûre du rap game, avec deux certifications pour ses deux derniers projets, "Polak" et "Mental". De quoi se construire une fanbase solide, fidèle, qui va suivre la moindre information le concernant sur les réseaux sociaux.

????Retour au Brésil pour PLK avec son dernier extrait posté dans la nuit ???????? pic.twitter.com/Iyv9lPz2RL — RAPLUME (@raplume) January 9, 2020

Et ça tombe bien, car sur Instagram, dans une story, PLK nous a dévoilé un petit extrait qui va à coup sûr faire réagir les fans. Une trentaine de secondes, pendant lesquelles ont entend le rappeur kicker sur une instru guitare qui sent très, très fort l'Amérique du Sud. Le tout avec un flow très bien débité, bref, probablement une des futures tueries de la part du rappeur de Clamart. On rappelle que son morceau "Dis Moi Oui", très brésilien dans l'ambiance, avait été un beau succès, et on souhaite la même chose à ce futur morceau.

On est ravis de voir que PLK est déjà de retour en studio dès la sortie des fêtes, après une tournée des Zeniths de France qui s'est achevée il y a à peine quelques jours, en décembre dernier. Certes, l'extrait est mal mixé, mais ça laisse augurer de bonnes choses pour la suite !