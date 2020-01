Qui sont Franck et Maury les papys du rap US ?

Petit décryptage du nouveau phénomène du rap américain...

Certains rappeurs ont encore du mal à lâcher le micro, voir même, n’y arrivent pas. Et si on vous disait aujourd’hui que c’est possible d’être dans le game même à 80 ans ? Une question importante à soulever quand on regarde la longévité de certains artistes comme Booba, IAM ou même Jay-Z qui ont bercé l’enfance de plusieurs décennies dont nous sommes le résultat.

Et si on doit répondre en toute honnêteté à cette question, la réponse est peut-être apportée par Frank & Maury. Ce duo de rappeurs débarque tout droit des USA, et petite particularité, ils ont respectivement 75 et 92 ans.

Pour la partie histoire, ces deux papys du game sont arrivés fin novembre sur la chaîne du média urbain World Star Hip Hop. Un message d’alerte, présent dans les deux premiers clips de nos ‘jeunes’ talents met au clair certains points :

"En septembre 2019, deux hommes sont retrouvés en train d’enregistrer un morceau de rap dans les toilettes d’un Dunkin Donuts. Frank & Maury ont été immédiatement viré du restaurant. Mais pas avant d’avoir enregistré 6 morceaux et un EP. "

Le décor est planté, et le message est clair : il n’y aura pas qu’un seul morceau. Le site WSHH est coutumier du fait et plutôt friand de ce genre de promotion. Même si là, on ne sait vraiment pas si c’est une parodie ou du sérieux. De même, on ne sait pas non plus si ce sont les vraies voix des deux artistes où s’ils ne sont que des acteurs, mais en tout cas, la formule surprend et, encore plus fou, elle marche ! Presque 4 millions de vues pour "Money Talks", le premier morceau du duo.

Décryptage des deux premiers clips pour essayer d’y voir un peu plus clair sur Frank & Maury !

"Money Talks"

Comme dit plus haut, "Money Talks" est le premier titre publié par WSHH. On retrouve nos deux rappeurs dans une piscine avec au programme cigares, billets, frime, lunettes de soleil et petit verre dans l’eau. Produit par SteveyBabyBabe, le morceau est résolument un titre qui aurait pu être lâché par la nouvelle génération, au moins au niveau du choix de prod qui correspond aux tendances actuelles. D’ailleurs, il se pourrait que l’artiste qui se trouve derrière tout ça soit le producteur, qui a bien réussi son coup pour faire sa promo. Il est le seul artiste mentionné par World Star dans la légende de la vidéo. Un clip disponible juste en-dessous !

"Sticky"

Le 5 janvier 2020, pour fêter le passage à la nouvelle année, la chaîne balance le second track de ce fameux EP enregistré dans un Dunkin Coffee. Un clip qui n’a rien à voir avec le premier. On coupe avec l’image des deux artistes dans la piscine pour partir dans la rue. Un street clip dans lequel on semble suivre le ‘quotidien’ de nos apprentis, entre weed, Hennessy et visuels devant la station essence de leur ville. Encore et toujours, le morceau est produit par SteveyBabyBabe qui balance une prod qui sonne en peu plus vieille que la première, mais la recette marche toujours et c’est sûrement le plus important ! Les gens sont totalement fans, un peu saoulés parfois de voir de véritables trolls dans le game… mais ne peut-on pas considérer ces deux-là aussi comme des trolls ? Le débat est ouvert !

En attendant de devenir de véritables stars, nos deux papys ont encore un peu de boulot. Le succès qu’ils rencontrent n’est pas d’ailleurs sans rappeler celui de Pete & Bas, duo de rappeurs âgés en provenance d'Angleterre qui ont réussi à s’implanter dans le game de manière durable avec un certain succès. Leur dernier morceau "Ugly" n’aurait d’ailleurs aucun mal à tourner en boite spécialisée dans le son hip-hop, c'est pas beau ?

2020-2030, l'avenir appartient-il aux vieux ? Laisse le nous répondre !