2 Chainz annonce un album de son label

2 Chainz a dévoilé la future pochette de ce projet dans un post Instagram.

2 Chainz aura bientôt 43 ans, et c’est sûrement le meilleur moment pour lui de passer le flambeau… à sa manière ! Le rappeur de College Park offre aux membres de son label une compilation qui sortira le 7 février 2020 à en croire un post Instagram publié par le rappeur lui-même.

Un projet qui se nommera "No Face No Case" dans lequel on pourra retrouver 2 Chainz évidemment, en tant que guide, pour la nouvelle génération de rappeurs qui l’entourent : Skooly, Sleepy Rose, Worl ou encore Hott LockedN seront donc les têtes d’affiche de cette compilation qui s’annonce brûlante pour la scène d’ATL.

"J’ai été assez silencieux pour la fin de l’année 2019 mais je travaille sérieusement", a-t-il écrit en légende avant d’ajouter : "Mon objectif cette année c’est maintenant de changer la vie des gens. Je suis excité et impatient de presenter "No Face No Case" avec mes jeunes associés..." avant de partager les profils Instagram des rappeurs cités plus haut. Il ajoute "pour finir, nouveau morceau ce soir !!"

Un post qui ne laisse aucun doute, on sent que 2Chainz et son équipe ont bien préparé ce projet qui s’annonce être important pour les cinq rookies. D’ailleurs, le morceau promis par le Tity Boi est dispo ainsi que son visuel. "Virgil Discount" est le premier fruit de 'NFNC' et met en avant Skooly et 2 Chainz dans un décor très sobre, en noir et blanc, pour un titre qui rappelle évidemment les Migos…

En attendant le projet, on peut toujours se régaler devant l’élégance de 2 Chainz et Skooly :