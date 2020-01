Sadek : l'album arrive !

Ca fait deux ans que Sadek nous a lâché "Johnny de Janeiro". Aujourd’hui, le rappeur va bientôt faire son come-back avec un tout nouveau projet. Il vient d’annoncer la bonne nouvelle sur son compte twitter.



Si on ne peut douter d’une chose c’est bien de la fidélité et de la bienveillance des fans de Sadek à son égard. Ils sont au top. Toujours là pour le soutenir. C'est donc tout naturellement que le rappeur français a tenu à remercier son public sur twitter. C’est à ce moment là qu’il a annoncé la bonne nouvelle. Ca y’est, le nouvel album du rappeur signé chez Rec 118 va sortir !

Merci pour votre amour ! L’album arrive ! ???????????? — sadek (@Sadekniuum) January 4, 2020

Ca fait quelques semaines qu’on se doutait du bail. Sadek avait même dévoilé plusieurs freestyles de qualité.Le dernier est sorti le 1er janvier 2020, il s’appelle "Roulette Russe 11". Et on va pas se mentir, il est vraiment bon. C’est pas fini d’ailleurs, puisqu’un 12 ème freestyle va arriver incessamment sous peu. On l'attend comme never.

S’agit-il d’une question de secondes, de minutes, d’heures, de jours, de semaines (ok on s’arrête là) ? Mystère. Mais on a vraiment hâte. Pour vous faire kiffer un peu en attendant, allez écouter ce fameux 11ème freestyle :