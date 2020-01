Vald crée son propre label

Vald vous présente Échelon Music, sa toute nouvelle structure.

Si vous avez suivi la promotion du dernier album de Vald en date, "Ce monde est cruel", sorti le 11 octobre dernier, vous avez forcément eu l'information : ce projet était le dernier qu'il sortait avec son désormais ancien label, Capitol. Épaulé à l'époque par Tefa, mais aussi Merkus, ou encore Tunisiano, le prodige d'Aulnay-Sous-Bois va désormais voler de ses propres ailes, comme il l'a annoncé lors de toutes ses interviews d'octobre.

La création de son nouveau label semble désormais officielle, et il vient d'ailleurs d'en dévoiler le nom sur Instagram : "Échelon Music". Voilà désormais le nom de la structure sur laquelle sortiront probablement tous les prochains projets de Vald, ainsi que ceux de son acolyte Suikon Blaz AD, présent depuis le début aux côtés de "Sullyvan". Le fait d'être son propre boss aura forcément des répercussions sur l'art du rappeur, on a donc hâte de voir quelle direction va prendre l'artiste après cette nouvelle étape.

Avec le succès de ses trois derniers albums studio, "Ce Monde Est Cruel", "Xeu", et "Agartha", on imagine en tout cas que Vald a mis assez de côté pour nous proposer du contenu de grande qualité, sans avoir besoin de l'aide d'une maison de disques. On lui souhaite évidemment que la réussite soit au rendez-vous pour lui dans cette nouvelle aventure, ainsi que pour les artistes qu'il va développer. Car il est quasi-certain que beaucoup voudront bosser avec celui qui a réussi à devenir en 8 ans une des plus grosses têtes d'affiche du rap français.