Young Buck : les raisons de son emprisonnement !

Buck a été arrêté en 2016 après avoir prétendument donné des coups de pied dans la porte d'entrée de l'appartement de son ex-petite amie à Nashville et menacé de l'incendier.

En conséquence, il a été condamné à sept mois de prison. À l'époque, les autorités ont déclaré qu'il avait reconnu avoir violé les conditions de sa libération surveillée et de sa probation dans non pas un mais dans deux cas fédéraux.

Par ailleurs, Buck était auparavant engagé dans une autre guerre de mots avec son ancien patron de G-Unit, 50 Cent en mai dernier. Alors que le duo se mettait en scène sur les réseaux sociaux, Buck a sorti deux disstrack destinés à Fif, d'abord "Foofy Freestyle", puis "The Story of Foofy" sur l’instru de "The Story of OJ" de Jay-Z.