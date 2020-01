Ninho : "M.I.L.S 3" est en préparation

Ninho devrait livrer "M.I.L.S 3" pour 2020 !

Ninho revient avec du lourd. Celui qui s’est implanté dans le rap game avec sa mixtape "M.I.L.S" a prévu de sortir "M.I.L.S 3" en 2020.

Cette année, Ninho va encore nous surprendre et cartonner davantage. Celui qui vient de dépasser le milliard de vues sur Youtubes, va sortir un nouveau projet : "M.I.L.S 3".



C’est sur les réseaux sociaux qu’il a décidé d’annoncer la nouvelle. L'homme qui a dominé le classement Sportify 2019, a souhaité la bonne année à ses fans avant de lâcher l’information : " "M.I.L.S 3" ça arrive". On peut pas faire plus clair que ça. Imaginez la tête de ses followers quand ils ont vu ça ! Ils ont direct dansé le Kuduro. Sur twitter aussi la new a été plus que bien reçue ! Que des commentaires positifs !



Vrai cadeau que tu nous fait là Ninho avec cette annonce ! On peut dire qu'on a le droit à un petit "back to the basic" ! Pour rappel, c'est avec cette série de mixtapes ("Maintenant ils savent") que le pote de Maes a été dévoilé aux yeux du grand public. Avec "M.I.L.S" on a découvert l’artiste. Avec "M.I.L.S 2" il s’est clairement révélé et implanté dans nos playlists. Quand sera-t-il de "M.I.L.S 3" ?

On a tellement hâte de voir le résultat !