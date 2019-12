Lizzo, Goldlink, DaBaby dans la playlist d'Obama pour 2019

L'ancien président amoureux de hip-hop balance ses sons préférés de l'année !

Pendant ses deux mandats, Obama avait réussi à faire de la Maison Blanche une maison pour tous les américains où il organisait souvent des soirées et invitait régulièrement des rappeurs, des sportifs ou d'autres artistes. Une chose est sûre : Barack Obama adore le hip-hop.

En cette fin d'année 2019, comme d'habitude, il dévoile sa playlist et le hip-hop est plutôt bien représenté encore une fois.

L'ancien président des États-Unis a posté une photo de sa playlist avec pour message en légende : "Du hip-hop, en passant pas la country jusqu'au Boss, voici mes chansons de l'année. Si vous cherchez quelques chose pour vous tenir compagnie pour un trajet en voiture, vous aider pendant un entrainement, j'espère qu'il y aura un titre ou deux qui fera l'affaire."

Dans la playlist de Barack on note "Playing Games" de Summer Walker, "I Want You Around" de Snoh Aalegra mais aussi des sons plus rap comme "Suge" de DaBaby, "The London" de Young Thug, Travis Scott et J Cole ou encore "On Chill" de Wale et Jeremih.

Comme d'habitude, les artistes qui se retrouvent dans cette liste sont honorés et ne cachent par leur joie sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Lizzo, Snoh Aalegra et Goldlink ont d'ailleurs réagi :

À coté de sa playlist, Obama partage aussi sa liste de séries et films qu'il a aimé cette année. On y retrouve "The Irishman" de Martin Scorsese mais surtout "American Factory" produit par la boîte de production du couple Obama et nommé aux Oscars !