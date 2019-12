The Game : Michael Jackson voulait travailler avec lui et 50 Cent

Michael Jackson aurait essayé de réconcilier The Game et 50 Cent.

The Game a lâché un information surprenante. Il affirme que Michael Jackson lui a demandé de se réconcilier avec son rival 50 Cent.

The Game s’est livré dans une interview accordée à HipHopDX. Celui qui a tiré sur Suge Knight raconte que Michael Jackson voulait que le beef entre lui et 50 Cent se termine. MJ aurait souhaité que l’artiste et son rival collaborent davantage. Et The Game n'y va pas par quatre chemin quand il raconte cette histoire dingue. Il déclare : "C’était p***** de bizarre. Ce n’est pas de cette manière que je voulais entrer en contact et parler à Michael Jackson". Il ne s’attendait pas à ce que le Roi de la pop lui confesse ce genre de propos.

Game précise même qu’au départ une personne de l’entourage de MJ était venue faire le messager auprès du rappeur. Le but ? Le pousser à faire la paix avec celui qui s'est fait clasher par Nick Cannon. Il explique : "Je suis au Canada, en tournée. Je me dis genre : "Michael Jackson veut me parler de quoi ?"". Les deux finiront par avoir une discussion. Michael Jackson tentera de le convaincre tant bien que mal de se rabibocher avec son rival. L'auteur de Thriller aurait confié : "Je pense que toi et Fifty avez fait du super boulot. Ce serait une mascarade si le monde ne vous entendait plus ensemble. Est-ce que tu serais ouvert pour avoir une conversation et boucler ce beef, et faire quelque chose pour mon album ?". Pour en remettre un couche, il ne cessera de lui faire des compliments. Il lui dira qu’il est fan du titre "How We Do". Et avouera que c’est vraiment dommage pour le public de ne plus entendre les deux rappeurs collaborer. En résumé MJ voulait une réconciliation, et cerise sur le gâteau : bosser avec les deux artistes !

Mais la réponse de The Game est sans équivoque. Pour lui, cette réconciliation était tout bonnement impossible. Il dit : "Je détestais Fifty à cette époque, je voulais le tuer. (...) Je n’étais vraiment pas ouvert à cette idée et cela ne s’est pas concrétisé. J’avais le sentiment que Fifty essayait de me détruire."

C'est pas faute d'avoir essayé... Même si The Game a avoué que si 50 Cent et lui n'avaient pas eu ce beef, ils seraient "milliardaires". Des regrets ?