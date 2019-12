Juice WRLD : sa mort fait exploser ses titres

Comme souvent dans le Rap US, la mort de Juice WRLDa fait exploser ses chiffres de streaming.

La fascination des auditeurs de rap pour les rappeurs partis trop tôt ne connaît pas son pareil. On peut à la fois être admiratif de la fidélité du public, pour ceux qui le connaissaient, ou également sa curiosité, pour ceux qui ne les découvrent qu'après leur mort. Mais on peut aussi regretter cette espèce de hype qui se créé autour de chaque rappeur mort, important ou non, avec un engouement que l'artiste n'aurait peut être jamais pu connaître de son vivant... Cette fois, c'est Juice WRLD qui est malheureusement décédé à 21 ans, visiblement après avoir consommé plusieurs drogues pour ne pas que la police les saisisse.

Et comme souvent dans le rap, son décès s'est très vite transformé en "succès posthume" qui se traduit par une explosion de ses scores de streaming sur toutes les plateformes. 6 de ses chansons ont atteint le top 10 d'Apple Music, 4 dans le top 20 Spotify, et selon le magasine américain Rolling Stones, ses chiffres ont grimpé au total de 487 %, le plaçant en tête des charts de presque toutes les plateformes.

C'est évidemment son album "Death Race For Love" et son hit "Lucid Dreams" qui ont le mieux progressé. Et après cette explosion de streams, on devrait avoir droit, dans quelques mois, aux sorties des deux projets que Juice WRLD avait entamé, prévus pour 2020. Le business ne s'arrête pas, même après la mort...