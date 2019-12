Cardi B pense que le public en a marre de la voir au top !

La rappeuse s'inquiète quant à la sortie de son prochain album "Tiger Woods"...

A l'approche de la sortie du nouvel album de Cardi B, la chanteuse craint pour sa carrière... Elle s'est récemment confiée au magazine Vogue, la rappeuse pense que certaines personnes conspirent pour la faire tomber et que son succès risque d'être temporaire. Explication.

La rappeuse Cardi B a, d'une certaine manière, détrôné sa rivale Nicki Minaj. En seulement deux ans, Cardi B est devenue une artiste incontournable du rap game américain. Ancienne stripteaseuse, elle avait participé à une émission de télé-réalité pour devenir une vedette du rap, c'est chose faite. Après son arrivée fracassante sur "Bodack Yellow", la rappeuse est devenue la première femme au monde à obtenir le Grammy Awards du meilleur album avec "Invasion Of Privacy".

Entre temps la "queen" du rap américain a tourné dans des films, elle a également été juré dans une émission qui recherchait les nouveaux talents sur Netflix et Cardi est également devenue maman d'une petite fille nommée, Kulture. Bref, la rappeuse a passé deux années de folie ! Mais aujourd'hui, elle s'inquiète... Il est vrai que son dernier titre "Press" n'a pas eu l'effet escompté. La rappeuse panique à l'idée de sortir un deuxième album. Elle avait annoncé qu'il serait d'ailleurs très différent du précédent.

Les retours sur "Press" la font paniquer ! Beaucoup de commentaires ont été médisant "Elle est en train de mourir", "Elle fait partie des artistes qui ne vendront qu'un album"... La rappeuse a réagi : "Cette année c'est difficile pour moi. J'ai l'impression que les gens sont tellement fatigués que je gagne. Quand je cherche mon nom sur Twitter, c'est beaucoup de haine, de haine, de haine...". On imagine que pour une artiste aussi sensible, ça ne doit pas être simple de vivre de toutes ces critiques constantes ! Elle a également rajouté : "La musique change. J'ai l'impression que les gens veulent juste entendre de la musique "twerk-twerk", mais c'est comme ça, est-ce juste une phase ? J'ai probablement besoin de faire des chansons sexy(...) Mais j'ai aussi besoin de chanson plus personnelle mais c'est toujours plus dur de parler de sentiments pour moi. J'ai du mal à être douce, point final. J'ai donc beaucoup de pensées, beaucoup de pression. C'est du taff !".

Cardi B a l'air de s'acharner sur ce nouveau projet qu'elle veut complet. Le nom c'est "Tiger Woods" et il sera là début janvier...