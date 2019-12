Eminem défié et clashé par Nick Cannon !

Les deux ex de Mariah Carey n'ont toujours pas enterré la hache de guerre.

Sortir avec une diva du RnB, ça ne réussit pas toujours aux mecs. Car la diva est bien souvent exigeante, maniaque du contrôle, un peu dominante et castratrice, et l'histoire se termine donc souvent avec fracas. Ca a été le cas notamment pour Eminem, qui aurait eu une relation non officielle avec la grande star Mariah Carey, sans que cette relation ne soit jamais confirmée par la chanteuse. Eminem en a en tout cas, lui, gardé un souvenir assez pénible, si on en juge par le nombre de piques envoyées à Mariah depuis 10 ans, et son album "Relapse". La relation se serait déroulée en 2001, et 8 ans après, Em' s'était décidé à attaquer frontalement le couple formé par Mariah et Nick Cannon dans plusieurs de ses sons.

En interview dans la nouvelle émission de T.I., Nick Cannon, depuis séparé de Mariah, avec laquelle il a eu des enfants, était revenu sur ce passage. Il explique qu'à l'époque, il avait voulu prouver sa masculinité à sa nouvelle femme, et avait défié Eminem, voulant l'affronter dans n'importe quelle discipline : le rap, la boxe, la bagarre, il était prêt à tout. Il a même appelé ses managers pour rencontrer Em' en personne, est venu à Detroit, mais rien ne s'est passé. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais Nick en veut toujours au rappeur d'avoir manqué de respect à sa famille de l'époque, et il continue à le dire haut et fort.

Ce qui a le dont d'agacer Eminem, qui a profité de son apparition sur le titre de Fat Joe, "Lord Above", pour insulter Mariah et traiter Nick d'eunuque, ces hommes à qui on a enlevé une partie de l'appareil génital. Ni une, ni deux, Cannon a répondu dans une émission de radio : "il devrait changer son nom en Percocet. C'est quoi les pilules que prennent les vieux déjà ? On va l'appeler Cialis. Amène ton déambulateur, sors de ta chaise roulante, Eminem, et rap comme tu sais le faire, je lance la compétition" ! L'attaque est précise et vicieuse, on verra comment va le prendre le vétéran de Detroit !