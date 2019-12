Kanye West, Jay-Z, Drake : qui a le plus gagné d'argent en 2019?

Forbes a dévoila sa liste des chanteurs les mieux rémunérés de l'année 2019 !

Puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'année 2019, c'est l'occasion de faire le bilan, calmement, comme dirait Jacky Brown. Et après les plateformes de streaming comme Spotify, ou encore le site YouTube, c'est désormais au célèbre magazine économique Forbes de faire ses rétrospectives de l'année qui vient de s'écouler. Du coup, ils sortent tous leurs tops des sportifs les mieux rémunérés, acteurs les mieux rémunérés, et, ce qui nous intéresse ici, les chanteurs ayant fait le plus de sous pendant ces 12 derniers mois. Une liste dans laquelle on retrouve forcément beaucoup de rappeurs, puisque c'est une des musiques les plus écoutées dans le monde.

Et cette liste renferme évidemment quelques surprises. On commence par le haut, avec Taylor Swift en premier place, et l'inévitable Kanye West en deuxième, avec 150 millions de dollars amassés cette année, notamment grâce à "Jesus Is King", son nouvel album, et également ses baskets Yeezy. Une somme assez incroyable, et à ce rythme, on devrait bientôt le compter parmi les milliardaires du hip hop, comme Jay-Z. Jay-Z qui figure d'ailleurs lui aussi sur la liste en sixième position, en compagnie de sa femme, pour leur projet "Everything is love" qui leur aurait rapporté 81 millions de dollars.

Le couple présidentiel du Hip Hop est suivi de près par Drake, avec 75 millions, puis P.Diddy avec 70 millions. Vient ensuite Rihanna, 11ème avec 62 millions de dollars sans avoir sorti un seul morceau cette année, preuve que la musique de la chanteuse survit à l'épreuve du temps (et que Fendy, sa marque, marche bien). Et enfin, Travis Scott en 12ème position avec 58 millions de dollars. Plus bas, on retrouve également Eminem avec 50 millions. Bref, pas trop de bouleversements hiérarchiques dans cette liste des rappeurs les plus riches, et on a hâte de voir Kendrick (34ème seulement) rentrer enfin dans ces classements, car il le mérite. Et il nous prépare du lourd pour 2020 !