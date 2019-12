PNL annonce aussi une tournée des festivals !

Vendredi dernier, le groupe le plus influent d’Europe a agité la toile, effectivement, PNL a lancé un live de 24 heures qui était un compte à rebours de l’annonce de leur prochaine tournée française.

Un véritable événement, et des places qui se sont arrachés comme des petits pains. Les "Deux Frères" ont encore une fois créé l’évènement et l’engouement des fans était à son paroxysme.

Les nouveaux rois du marketing passeront par les plus grandes villes de la métropole dont Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Nîmes, Lille, ou encore, Lyon pour offrir des performances époustouflantes à leur public.

Mais ce n’est pas tout, le duo le plus célèbre du rap français sera présent dans les plus grands festivals de l’été 2020. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’obtenir des places pour la tournée une seconde chance reste à saisir !

En effet, cet été, PNL sera présent au festival de Nîmes, à Garorock à Bordeaux, aux Francofcolies à La Rochelle, aux Ardentes à Liège et à Beauregard, rien que ça !

Ademo et N.O.S seront donc plus qu’actif en 2020, pour le plus grand plaisir des fans.