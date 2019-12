XXXTentacion: découvrez la tracklist et les feats de son album!

XXXTentacion aura bientôt droit à un nouvel album posthume, "Bad VIbes Forever", dont on connaît maintenant la tracklist et les featuring!

Si vous vous demandiez comment se porte l'industrie des rappeurs morts, elle va très bien, merci pour elle. Il y a quelques semaines, on apprenait d'ailleurs que les ayants droits de Nipsey Hussle et XXXTentacion avaient engrangé chacuns 11 et 10 millions de dollars. Et justement, X' est toujours au coeur de l'actu, car ses proche sont prévu la sortie d'un nouvel album posthume, qui aura pour nom "Bad Vibes Only". Un projet qui sera disponible à partir de ce vendredi 6 décembre, et dont on connaît, depuis aujourd'hui, le contenu !

Car la mère du rappeur, Cleopatra Bernard, a dévoilé sur son compte Instagram la tracklist et les featurings du long format à venir. Long format, car il fera 25 titres, dont 14 featurings, avec des noms très célèbres. Les invités seront donc PnB Rock, Trippie Redd, Lil Wayne, Rick Ross, Tory Lanez, Joey Badass, Mavado, Joyner Lucas, Blink 182, Killstation, Noah Cyrus, Craig Xen, Kemba, Sauce Walka, Vybs Kartel, Stefflon Don, Ky-Mani Marley et Jimmy Levy. Si on s'en fie juste aux noms, on aura donc droit à presque tous les styles de rap, allant de la East Coast classique, au RnB, en passant par la trap, le dance-hall, le club.

Bref, les fans en auront pour leur argent lors de cette prochaine sortie. On espère que cet argent servira à la famille de XXXTentacion, surtout à l'heure où son meurtrier présumé risquait d'être libéré sous caution, après 1 an à peine d'incarcération, à cause du manque de preuves contre lui et donc du manque de charges valides.