Trippie Redd est numéro 1 du Billboard !

Grosse année 2019 pour le boss de l'Ohio...

Grosse sensation pour Trippie Redd ! Celui qui a sorti "A Love Letter to You 4" il y a peu, a été assez surpris lorsqu’il a appris que son album était premier du Billboard ! Une grande première pour lui, qui voit pour la première fois un de ses projets truster la plus haute marche du célèbre classement américain.

Avec environ 105 000 albums vendus en première semaine, 90 000 téléchargements et plus de 126 millions de streams, il est évident que Trippie a tout cassé en cette fin d’année. Un projet porté par une autre annonce, celle d’une tournée mondiale pour le "Love Me More World Tour" qui commencera en janvier 2020, avec une date au Bataclan, où l’on espère voir Youv Dee, l'invité frenchie du projet.

"A Love Letter To You 4" devient donc le quatrième projet que l’artiste a sorti cette année. Après que "!", "A Love Letter to You 3" et "Life’s a trip" aient eux aussi reçu un succès assez puissant avec trois entrées dans le top 10 pour l’année 2019. Ce dernier projet permettait au rappeur de l’Ohio de présenter une tracklist alléchante, avec des gros noms comme DaBaby, Tory Lanez, Pi’erre Bourne ou encore Juice WRLD. Tant de points qui amènent donc Trippie sur le devant du game après une année sur-productive.

Sur un post instagram, Trippie Redd n’a remercié qu’une seule personne via une photo d’un post provenant du site billboard : "Wow, Merci Seigneur."

En parallèle et dans un autre registre, c’est Coldplay qui a cassé les résultats avec 50 000 albums pour "Everyday Life", un chiffre qui place le groupe britannique à la septième position du classement.