IAM révèle la tracklist de "Yasuke"

Les choses se précisent avant la sortie de l'album !

Déjà presque 30 années pour IAM et c'est sur les réseaux sociaux que le groupe marseillais a balancé la tracklist de leur album. On savait déjà que le nouveau projet, "Yasuke", serait disponible le vendredi 22 novembre, et on a maintenant plus d'infos pour nous faire patienter.

Déjà au mois d'octobre, on découvrait la liste des artistes présents sur le l'album, on y retrouve : Psy4 de la Rime, Skyzoo, Kalash, Faf Larage, Femi Kuti, Relo, R.E.D.K., JMKS, Allen Akino et Veust Lyricist. Autant dire que ça s'annonce très lourd !

Enfin, le groupe revient quelques jours seulement avant la sortie du projet pour annoncer la tracklist complète. C'est sous forme d'une vidéo postée sur leur compte Twitter qu'on découvre le titre des 16 morceaux qui composent "Yasuke". Chacun d'entre eux se dessine sur le radeau de la cover avec une écriture blanche. Voyez par vous-même le détail !

Pour la petite histoire, le personnage de Yasuke existe vraiment et date du 16ème siècle. En effet, Yasuke est un esclave africain qui est devenu samouraï au Japon. Outre sa couleur de peau, il fascine par sa grande taille au Japon. Personnage très célèbre, beaucoup de récits japonais et de voyageurs européens évoquent son nom.

Le nom de l'album démontre la créativité et l'inspiration dont a fait preuve IAM pour construire ce projet.

Rendez-vous le 22 novembre pour découvrir les sons ! En attendant, l'album est déjà dispo en pré-commande pour les plus impatients.