Cardi B : Elle balance un gros freestyle sur Instagram !

La rappeuse annonce la couleur de son nouvel album...

A l'approche de la sortie de son deuxième album, Cardi B chauffe sa communauté sur son compte Instagram ! Ce mardi 19 novembre, la rappeuse a publié un freestyle de feu.

La rappeuse Cardi B est véritablement la révélation rap de ces dernières années. Après avoir volé le trône de Nicki Minaj, l'ex stripteaseuse est devenue l'une des artistes urbaines les plus respectées du monde. Son talent est incroyable, ses punchlines sont puissantes, ses looks sont ultra "hot" ! La rappeuse est devenue la première femme au monde à avoir remporté le Grammy Awards du meilleur l'album de l'année avec "Invasion Of Privacy". Et la star ne compte pas s'arrêtait là... Elle serait en train de préparer son nouvel album pour janvier 2020. Un album qui portera le nom de "Tiger Woods".

La rappeuse affirme se poser beaucoup de questions quant à ce nouveau projet qu'elle veut différent. Bardi prend des risques : elle souhaite faire des sons moins à la mode et faire les choses de façon plus personnelle. Et ça promet, puisque l'artiste vient de nous balancer une vidéo sur son compte Instagram officiel. Une vidéo d'un freestyle en écrivant en dessous : "Juste un petit quelque chose...". Un moyen pour l'artiste de nous teaser du sale ?

La rappeuse est actuellement la star phare du télé-crochet "Rhythm + Flow" avec Chance The Rapper et T.I.. Cardi B a parcouru les Etats-Unis pour rencontrer la star de demain. D'ailleurs, la maman de Kulture considère être à l'origine de l'ouverture des femmes dans le monde du rap américain.