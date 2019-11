Lil Reese nous dévoile un nouveau banger, une semaine après avoir reçu une balle !

Juste un jour après sa sortie de l'hôpital et une semaine après avoir reçu une balle dans la nuque, Lil Reese est de retour avec de la nouvelle musique. Le rappeur de Chicago a balancé "Come Outside", un morceau qui aurait été enregistré avant la fusillade. Cela pourrait expliquer pourquoi Reese n’aborde pas la prise de vue sur le track.

Il avait cependant beaucoup à dire sur Twitter, où il a abordé l'incident et remercié les fans pour leur soutien : "J'apprécie que tout le monde me garde dans ses prières".