Kanye West : Sa dette de 68 millions de dollars remboursée grâce à Jésus !

Mariage, Dieu, enfants, album, projets... Kanye nous dit tout.

Depuis la sortie de "Jesus Is King" le vendredi 25 octobre dernier, Kanye West ne cesse de faire parler de lui ! Allant d'interviews en interviews, le rappeur fait polémique. En changeant radicalement de vie, Mister West est désormais un homme nouveau et surtout un serviteur de Dieu. Récemment, il a répondu présent à l'invitation de l'animateur d'origine anglaise, James Corden, pour un dérivé de son fameux "Carpool Karaoké". Kanye s'est pas mal confié : Amour pour Dieu, réconciliation avec Drake, mariage... On vous dit tout !

Pour commencer, James Corden n'a pas fait un "Carpool Karaoké" classique mais plutôt un "Karaoké Airpool" : la même émission mais dans un avion et non pas dans une voiture. Très rapidement, l'animateur et le rappeur discutent de sa reconversion au christianisme. Le mari de Kim Kardashian parle de la façon dont Jésus l'a sauvé. Pour rappel, Kanye West, de nature impulsive et imprévisible, était pas mal endetté financièrement. Son ancien mode de vie était très dissolu : il avait même confié au média "Beat 1" qu'avant Dieu, il avait une sorte d'addiction à la pornographie. Kanye explique à James Corden que toutes ses dettes sont remboursées car sa reconversion l'a poussé à faire les bons choix de vie. Aussi, il est persuadé que Jésus l'a touché lui car il est "le meilleur artiste de tous les temps" et que son influence sur les gens peut les diriger vers le chemin de la foi. YE a vraiment conscience que "grâce" à lui, les gens peuvent devenir plus saint d'esprit.

West revient aussi sur son mariage avec la bombe, Kim Kardashian ainsi que sur la naissance de leurs quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm. Kanye compare son mariage à une vie de chien ! Mais rassurez-vous, pas dans le sens péjoratif du terme. Il explique que les années de mariage sont très vives comme la vie de nos animaux de compagnie. Aussi, pour en revenir à sa famille, le rappeur a expliqué qu'il ne voulait pas que sa fille, North se sente obligée de se dénuder. Le rappeur avait d'ailleurs critiqué les tenues "hot" de sa chérie Kim. Il souhaite également que North ne se soumette pas au dictat du maquillage. Pour l'anecdote, Kanye raconte ses lectures : il lit la Bible tous les soirs à ses enfants avant d'aller se coucher.

James Corden est également revenu sur ses nombreux clashs... Notamment avec son ennemi de la pop américaine : Taylor Swift. Pour rappel, il l'avait humilié à maintes reprises aux VMA. La chanteuse a gagné plusieurs récompenses au détriment d'artistes comme Beyoncé. Ancien meilleur ami de la star, Kanye West avait clairement exprimé sa surprise face au succès de Taylor, la critiquant et l'insultant même à plusieurs reprises. YE dit ne pas regretter ses gestes et assumer ce qu'il a pu faire dans le passé.

Aussi, Kanye West souhaite se réconcilier avec Drake. Il explique à James Corden qu'ils habitent à quatre rues différentes. Le rappeur lui aurait laissé son numéro de téléphone dans sa boite aux lettres pour qu'il puisse l'appeler.

Un rappeur chrétien du nom de Lecrae a d'ailleurs réagi à la reconversion de Kanye West. Il explique que ce revirement religieux de Kanye est certainement une étape positive pour la communauté hip-hop ainsi que sur les fans qui appréhendent le christianisme. Selon lui, l'influence mondiale de Kanye va servir à donner une bonne image de Jésus et de la foi chrétienne.