6ix9ine : sa sécurité pourrait lui coûter des millions !

Le verdict quant à l’affaire 6ix9ine sera prononcé le 18 décembre prochain, une date qui approche de plus en plus et une libération anticipée est probable.

Il y a deux semaines, TMZ a annoncé que le rappeur avait signé un contrat d'enregistrement avec 10K Projects d'une valeur de plus de 10 millions de dollars, confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles il avait l'intention de poursuivre sa carrière au lieu de participer au programme de protection des témoins.