Lil Nas X : "Old Town Road" est disque de diamant !

Le rappeur de 20 ans bat un nouveau record... Il ne s'arrête jamais !

Mais qui peut stopper Lil Nas X ? Apparemment personne ! Le jeune prodige de 19 ans ajoute une nouvelle récompense à son palmarès déjà bien chargé : un disque de diamant ! Explication.

Mardi 22 octobre dernier, la RIAA a annoncé que le fameux titre de Lil Nas X qui vous a tous ambiancé cet été, "Old Town Road", vient tout juste d'être certifié disque de diamant. Une consécration pour ce hit qui avait déjà atteint la certification platine... 10 fois (soit 10 millions d'unités vendus). Mais ça ce n'est rien ! Rappelez-vous, il y a quelques mois le rappeur âgé de 20 ans seulement, avait battu le record de la plus longue tenue du classement des BillBoard Hot 100. Lil Nas était resté premier pendant plusieurs semaines, refusant ainsi de laisser sa place à quelqu'un d'autres...

Une révélation ce Lil Nas X ! Un créatif qui a parfaitement su mélanger la musique country au rap. Les gens ont complètement validé le projet : il est passé d'un phénomène internet à un artiste planétaire. Après ça, le rappeur nous a sorti un nouveau son au clip ultra futuriste et coloré, "Panini". Une année de folie pour le jeune Nas qui a décidé de faire une pause dans sa carrière. Il avait annoncé cette mauvaise nouvelle sur Twitter en expliquant que son année avait été rapide et intenive et qu'il avait besoin de temps pour recharger les batteries !

Son envie de lâcher la "fame" quelques temps est plus que compréhensible après ce succès planétaire. Le rappeur préparera sans doute son "come-back" avec de nouvelles idées ingénieuses. En attendant, on lui dit encore une fois bravo pour cette incroyable récompense.