Funkmaster Flex donne sa liste des 50 meilleurs rappeurs !

Jay-Z a obtenu la première place sur la liste de Flex , suivi d’ Andre 3000 , Nas , Rakim et Drake , respectivement, pour compléter son top 5. Flex a presque comiquement ajouté un astérisque à côté du nom de Drake, indiquant "stylo douteux", ce qui est dû au nombreux morceaux à succès sur lesquels Drake a kické mais qui ont en réalité été écrits par Quentin Miller .

Le légendaire DJ de Hot 97 Funkmaster Flex a affiché son top 50 des meilleurs rappeurs sur Instagram lundi matin. Flex a basé sa liste sur le niveau des compétences, les punchlines, le travail et l'impact.

Remy Ma est à la 25ème place sur la liste de Flex et elle est la MC féminine la mieux classée. Effectivement, Lauryn Hill est en 42ème position, avec Eve et Nicki Minaj qui sont respectivement 48ème et 49ème.

"Très difficile à circonscrire, mais après des semaines de réflexion, c'est le cas", a écrit Flex. Parmi les artistes notables figurant sur cette liste, on retrouve Lil Wayne en numéro 13, Meek Mill en numéro 40, Pusha T faisant partie du top 10 de Flex est au 8ème rang et Young Thug prend la dernière place du classement.

Il faut noter que la liste est basée sur des MC vivants, donc Tupac, Biggie, Big L, Big Pun sont des noms qui feraient probablement partie d’une autre liste de Flex des meilleurs rappeurs tous les temps, mais ne figureront pas sur cette liste...