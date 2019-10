Siboy dévoile la cover et la tracklist de "Twapplife" !

Le cagoulé Siboy nous prépare des bails bien nwaar pour bientôt !

Le rappeur cagoulé Siboy n'en a pas encore fini avec le rap français, loin de là. Si son dernier projet date de 2017, deux ans déja, il a toujours continué à occuper le terrain avec des singles, en solo ou en featuring, comme sur son feat "En Bas" avec 4Keus, sorti en Juillet 2019. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il s'est encore fait remarquer en sortant le clip de son nouveau single, "Twapplife". Un clip toujours aussi énervé que les précédents, avec un montage très rapide et agressif, et un morceau lui aussi bien violent, où le MC fait ce qu'il sait faire le mieux : tout retourner.

Un single qui porte le même nom que l'album à venir. Tout ça est tellement imminent que le projet est déja disponible en précommande, et le rappeur annonce tout ça en dévoilant la cover et la tracklist sur son compte Instagram, qui comptera pas moins de 16 titres, dont un seul featuring, avec Naza, pour "Hey Mama". On imagine que ça pourrait bien être un futur hit. Les réactions de certains fans déçus ont pu voir le jour sur les réseaux, regrettant l'absence de Booba, patron du 92i, le label de Siboy. Nous, on voit plutôt ça comme une prise de risque de la part de l'artiste, qui refuse de céder à la facilité en invitant son boss sur un morceau pour faire le buzz et encaisser des streams.

Quant à la cover, on y voit la cagoule du rappeur, représentée sous forme d'empreintes digitales, le tout sous un fond orange, couleur que le rappeur a l'air d'apprécier ! Ca sent la fin de l'année très sauvage, tout ça...