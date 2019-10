Snoop Dogg et Lil Duval sauce West Coast dans le clip de "Do You Like I Do" !

Snoop Dogg et Lil Duval retournent la baraque dans leur dernier clip, "Do You Like I Do", avec une grosse instru funky.

Snoop Dogg est increvable, à 47 ans il continue à faire la fête dans des baraques sur de grosses instrus G-Funk comme lorsqu'il en avait 20. Et son dernier clip en date, "Do You Like I Do", en featuring avec Lil Duval, semble le confirmer : Uncle Snoop est encore en pleine forme. Surtout lorsqu'il fait ce qu'il sait faire depuis tout jeune : nous ambiancer avec une musique qui sent bon le soleil et la West Coast, excellent remède contre la déprime de l'automne.

Le morceau, produit par Soopafly, est un extrait du dernier album studio de Doggy Dogg, "I Wanna Thank Me", sorti le 16 août 2019. Un album qui n'a pas tapé très haut dans les charts, mais qui a le mérite de nous offrir du très bon son avec quelques retours aux sources, de la part d'un artiste qui s'était un peu éparpillé dans tous les thèmes dernièrement (allant jusqu'à faire du gospel, et le faire plutôt bien). Dans le clip, les deux artistes nous proposent un visuel assez retro, avec un hommage aux années 80, aux groupes de funks un peu disco, mais aussi aux énormes "party house" des quartiers de Los Angeles.

Les sapes, les coupes de cheveux, les lumières, le montage à l'arrache, le clin d'oeil aux 80's est assez réussi, et le morceau en lui-même assez efficace. On en profite pour bous préciser que Snoop n'en est pas à son premeir coup d'essai avec Lil Duval, humoriste et chanteur, avec qui il la déja collaboré à au moins 4 reprises. Et à chaque fois, ça nous donne des trucs plutôt bien faits, vivement la prochaine, donc !