6ix9ine : la radio HOT 97 ne passera plus ses titres !

La plus grande station de radio rap de la ville de New York affirme que Tekashi 6ix9ine ne sera pas diffusé à l’antenne une fois qu’il publiera de la nouvelle musique.

Un dirigeant de HOT 97 FM a déclaré à TMZ que lorsque Tekashi sera libéré de prison et qu’il lâchera des nouveaux bangers, la station de radio ne jouera pas sa musique. Il faut savoir que HOT 97 n’a jamais été un grand partisan de Tekashi 69 et que le fait qu’il balance d’anciens membres de gangs n’a fait que creusé encore plus le fossé.