Kanye West : son pasteur l'aide à modifier ses lyrics !

Kanye West semble recevoir plus qu'une aide spirituelle de son pasteur, Adam Tyson. Lors d'un épisode du podcast The Pure Flix, diffusé le 4 octobre dernier, le pasteur a affirmé que West lui avait demandé de l'aider à peaufiner et clarifier les paroles des chansons qu'il avait enregistrées pour son album "Jesus is King".