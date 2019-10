Ja Rule annonce un nouvel album

Ja Rule serait-il de retour ?

C'est officiel ! Ja Rule s'ajoute à la liste des rappeurs qui vont sortir un album avant la fin de l'année 2019.

Annoncé sur son compte Twitter, le projet portera le nom de "12.Twelve.XII" et sera disponible le 12 décembre. Une nouvelle assez inattendue quand on sait que son dernier l'album, "Pain Is Love 2", date de 2012.

On peut dire que le rappeur de New-York s'était fait oublier dans l'industrie musicale...

Il y a deux ans, il organisait un festival de musique luxueux frauduleux, appelé Fyre Festival, aux côtés de l'homme d'affaires américain Billy McFarland. Cette histoire l'avait mis sur le devant de la scène pour les mauvaises raisons. De plus, son clash avec 50 Cent, son rival de toujours, le fait également apparaitre régulièrement dans l'actualité. Et pour cause, les deux rappeurs sont en beef depuis plus de 20 ans. Tout le monde se souvient qu'en octobre 2018, 50 Cent avait acheté toutes les places du premier rang au concert de Ja Rule afin qu'elles restent vides. Plus récemment, l'interprète de "Always On Time" était invité sur l'émission "Watch What Happens Live With Andy Cohen " et a déclaré : "Fifty est un mauvais père, il a une tête carré et on dirait qu'il pue de la gueule".

En bref, les seules fois où on a entendu parler de Ja Rule ces dernières années n'étaient pas forcément pour sa musique. Donc son retour dans le game n'était pas attendu, ni même imaginé. D'autant plus qu'il s'est lancé dans la téléréalité depuis quelques années. En effet, il participe à l'émission "Growing Up Hip Hop: New York" avec ses trois enfants.

Alors que nous réserve cet album ?