Kanye West : son album "Yandhi" a leaké !

Encore lui ! Mais en fait non...

L'album "Yandhi" de Kanye West a leaké sur les plateformes de streaming Spotify et Tidal mardi 8 octobre au matin. Le projet est intitulé "KANYE DROPS THE ALBUM", soit "KANYE SORS L'ALBUM" en français, un message assez précis...

Même si l'album a été supprimé de Spotify et Tidal après être resté plusieurs heures en ligne, on a eu le temps de repérer une liste de featurings lourde, voire très lourde ! Dans cette liste on note : Nicki Minaj, Ty Dolla $igh, Chance The Rapper, Young Thug, A$AP Rocky, Post Malone et XXXTENTACION.

Pour le moment, l'identité de la personne qui a posté l'album sur les plateformes de streaming reste inconnue mais le détenteur des droits apparait sous le nom "Faygo Records". De plus, impossible de savoir si ces morceaux sont bel et bien ceux sur lesquels Kanye travaillait avec Ronny J, bien que certains morceaux aient la signature de Ronny. D'ailleurs, certains ont trouvé le moyen d'enregistrer le leak, le comparer à d'autres sons qui avaient récemment fait surface par accident et de trouver des ressemblances.

Bref, on ne comprend plus trop ce qu'il se passe avec les albums de Kanye West. Tandis qu'on attendait tous l'album "Jesus is King" le 27 septembre, mais qu'il n'est jamais sorti, on se demande pourquoi c'est "Yandhi" qui fait son apparition. Cet album de Yeezy devait voir le jour en 2018 et n'est jamais arrivé. On avait fini par se faire une raison mais c'est déjà la deuxieme fois en une semaine qu'il leak. En effet, la semaine dernière, les tracks de "Yandhi" sont apparus dans la rubrique sonnerie d'Apple Music.

Alors Kanye, tu vas le sortir ton album ?

Elena