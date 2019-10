6ix9ine : le documentaire produit par 50 Cent est signé !

La société G-Unit Film & Television de 50 Cent produit un nouveau show qui explore le drame juridique de célébrités telles que Tekashi 6ix9ine, Snoop Dogg et lui-même. Selon Variety, les docu-séries intitulées "A Moment In Time" mettront en lumière deux histoires par saison, avec six à huit heures par sujet.

Parmi les sujets abordés dans l’émission, notons l’essor et la chute de 6ix9ine, le procès pour meurtre de Snoop et Jimmy "Henchman" Rosemond, qui a été reconnu coupable du meurtre pour complot de Lowell "Lodi Mack" Fletcher dans les années 50.

"Chaque saison mettra en vedette des moments historiques de la culture hip hop et s'articulera autour d'une icône de la musique différente, d'un héros sportif ou d'une organisation de trafic de drogue".