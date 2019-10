Alkapote : l'album "Monument" arrive très bientôt !

Kaaris, Kalash Criminel, Philippe Catherine... Bilal Hassani ?

Enfin de retour ! Le rappeur le plus trash du game, Alkpote revient très bientôt avec un nouvel album studio. Ce week-end il a balancé du bon teasing sur son compte Instagram. Le projet s'annonce très lourd, très vulgaire (bien évidemment) mais aussi bien rigolo. On vous dit tout !

Le rappeur parisien, Alkpote est de retour avec un quatrième projet studio plein de surprise qu'il a teasé sur les réseaux sociaux avec une jolie petite bande-annonce. On retrouve Alkpote sous forme d'oeuvres d'art et de sculptures très connues. En exemple, Alk P*tain de Pote devient le Manneken-Pis, la statue mondialement connue du petit garçon qui fait pipi à Bruxelles. Encore plus ouf ! Il a annoncé ses featuring en mettant la tête des rappeurs dans des sculptures avec des seins et des parties intimes d'anatomie humaine que nous n'allons pas nommer. On pourra donc trouver des sons avec Kaaris, Roméo Elvis ou encore Kalash Criminel... Et le chanteur français complètement déluré, Philippe Katerine.

Mention spéciale au chanteur, Bilal Hassani. Il y a quelques semaines, une photo de tournage d'un clip avait fuité sur Twitter. On voyait le chanteur de 20 ans en perruque violette performait. Derrière lui, Alkpote bien présent. Alors pourquoi n'est-il pas annoncé dans l'album du rappeur ? Une nouvelle énigme à élucider.

La pochette de l'album est tout aussi... Incroyable, pour ne pas dire vulgaire. A l'image du chanteur, on voit sa petite tête chauve sortir d'une oeuvre "vagin" rose. Très classe !

En tout cas, le projet extravagant du rappeur le plus fou du rap game arrive le 8 novembre prochain. Il s'appellera "Monument", d'où cette curieuse nouvelle passion pour l'art. On a vraiment hâte !