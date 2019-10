Travis Scott sort un nouveau son vendredi !

Travis Scott nous donne rendez-vous vendredi pour la sortie de son nouveau single "Highest In The Room".

Après avoir teasé "Highest In The Room" pendant des mois, Travis Scott alias La Flame a enfin fixé la date de sortie du single. C'est sur les réseaux sociaux que le rappeur a annoncé que le nouveau son sera disponible vendredi 4 octobre. La fin d'une grande attente pour les fans qui commençaient à s'impatienter.



En effet, en avril dernier, sa girlfriend Kylie Jenner, qu'on soupçonne d'être enceinte de leur deuxième enfant, s'était servie d'un extrait du morceau dans une de ses publicités de maquillage de la collection KYBROWS. Puis, un mois plus tard Travis Scott s'était produit sur la scène du Rolling Loud Festival à Miami et l'avait performé en avant-première. Mais depuis...plus rien, jusqu'à hier soir !

"Highest In The Room" en featuring avec Lil Baby sera disponible en CD et en vinyl. Cactus Jack dévoile que le moceau sera illustré par trois visuels.

Sur le premier, une échelle en bois enflammée surplombe les nuages. Sur le second, une peinture de la silhouette du rappeur accompagnée du titre du single est lisible. Enfin sur le troisième, le visage d'un allien est représenté avec l'inscription "She fills my mind with ideas".



Celui qui a cartonné sur Netflix il y a un peu plus d'un mois avec son documentaire "Look Mom I Can Fly" et qui a annoncé une deuxième édition du festival Astroworld à Houston au Texas il a quelques jours, n'a donc pas fini de faire parler de lui. Le dernier album de Travis Scott lui-même intitulé "Astrowolrd" qui a vu le jour en août 2018 était remonté en tête de liste sur les plateformes de streaming en septembre dernier grâce au documentaire. C'est certain, La Flame semble enfin de retour pour sortir un nouveau projet. Le rappeur avait promis à ses fans "que du nouveau arrivait très vite" et il a tenu sa promesse.

Comme dirait Travis : IT'S LIT !