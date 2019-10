Kanye West : il explique pourquoi il retarde son album depuis plus d'un an !

Le nouveau projet de Kanye le fait paniquer... Explications.

Vous n'avez pas pu passer à côté ! Le nouvel album de Kanye West programmé pour le vendredi 27 septembre 2019 a été reporté... une nouvelle fois. Apparemment, Kanye exigerait la perfection pour ce neuvième album studio d'où ces changements de date de sortie à répétition.

Pour faire patienter ses fans, le rappeur from Chicago a laissé sa chérie Kim Kardashian balancer la préparation d'un film documentaire sur son quotidien. Mais cela ne suffit pas ! Les adeptes des projets de l'artiste en ont assez d'attendre et pour cause, l'album devait sortir il y a plus d'un an, et il devait s'appeler "Yandhi". Ensuite après de longs mois de retard, Kim Kardashian a posté la tracklist du nouvel album de son mari qui devrait s'appeler "Jesus Is King" avec une date de sortie précise, le vendredi 27 septembre. Finalement, le jour même, la femme de Kanye a annoncé que le projet était reporté à dimanche 29 septembre. Et depuis, toujours rien. Une nouvelle fois, c'est Kim K qui s'excuse auprès des fans de son chéri. Mais pourquoi West reporte-t-il autant la sortie de son projet ? Des proches de l'artiste ont confié au site TMZ qu'il était très anxieux à l'idée de sortir son nouveau projet : "Chaque fois il écoute son album, et chaque jour il souhaite changer quelque chose". Apparemment, YE n'est pas encore satisfait de son travail... Selon cette même source, ce nouveau projet symboliserait un tournant dans sa carrière d'où cette pression, ce stres pour pondre quelque chose de parfait pour les fans.

Aussi, la semaine dernière, le rappeur a décidé de faire écouter son projet à certains fans notamment dans la ville de Détroit, puis bien sûr dans sa ville natale, Chicago. Certaines personnes présentes à ces grands moments d'écoutes ont balancé pas mal d'informations intéressantes... Selon une fan, l'album est très différent de ces projets précédents (d'où l'anxiété pour YE). Ce neuvième opus de Mister West est extrêmement spirituel : un projet pro-christianisme dans lequel il prêche la bonne parole et tente d'exprimer sa foi et sa croyance. Pour rappel, il avait confié à Queen Radio, la bande FM de Nicki Minaj qu'il a toujours été chrétien mais qu'il s'est reconverti à un christianisme plus poussé depuis peu. Un nouvel homme, un nouveau fervent serviteur de Dieu et il ressent le besoin de partager sa nouvelle foi avec son public.

Un partage religieux donc, que Kanye West pratique déjà tous les dimanches. Les "Sunday Services" crée par l'artiste sont des messes en pleine air où il chante, danse et pleure parfois (oui, vous avez bien lu). En tout cas, si ce nouveau projet est construit pour casser les codes de son ancien style musical déluré et atypique, on comprend bien pourquoi Mister West stresse à l'idée de le présenter au monde. Mais on a tellement hâte de l'écouter !