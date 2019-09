Maitre Gims : il finit en larmes à son concert au Stade de France !

La Sexion d'Assaut de retour, Dadju annonce son album en novembre... Grosse soirée événement.

On a marqué l'histoire ! Oui, Maitre Gims a marqué l'histoire ce week-end. Samedi 28 septembre 2019, Gims est officiellement devenu le premier artiste issu de la scène musicale urbaine française à avoir performé au Stade de France. Prestigieux !

Un évènement au sommet, des prestations à couper le souffle, une soirée pleine d'émotion, c'est ce qu'a vécu le rappeur-chanteur Gims et les 72 000 personnes présentes au Stade de France samedi soir dernier. Un concert complet à la dernière minute : il l'a fait ! Et il faut dire que le Fuego Tour au Stade Dde France était minutieusement bien préparé... Le show a commencé à 18h tapantes avec Gradur, RK, Heuss L'Enfoiré, H Magnum et Vegedream pour clôturer cette première partie du spectacle. Petit clin d'oeil symbolique de Vegedream qui a interprété juste avant de partir son fameux "Ramener La Coupe à La Maison" au Stade de France.

Quelques minutes après, c'est le petit frère de Gims, Dadju qui monte sur scène pour démarrer officiellement la première partie du show. Avec lui, Abou Debeing et aussi Franglish pour interpréter le fameux "Django". Dadju a d'ailleurs annoncé que son deuxième album arrive très très rapidement : en novembre prochain, le prince Dadj' est bel et bien de retour !

Après 30 minutes de show pour Dadju, le grand Maitre Gims arrive "sapé comme jamais" : le show démarre déjà très fort. Gims a mis le feu au Stade de France en interprétant ses plus gros classiques passant de "Miami Vice" à "Loup Garou" (son featuring avec Fianso) sans oublier l'indémodable "Bella". Mais ça ce n'est rien comparé à la suite... Monsieur Gims a reformé la Sexion D'assaut ! Ils étaient tous là excepté Black M pour rechanter leurs classiques tels que "Ma Direction" ou encore "Désolé". Malheureusement aucune annonce d'un retour du groupe dans un futur proche... D'autres invités prestigieux ont répondu présent : Orelsan était là, Alonzo est venu chanter "10/10" son featuring avec Gims et Dadju.

Une soirée magique, coloré, ambiançante qui s'est terminée par les larmes de Maitre Gims extrêmement ému d'avoir marqué son histoire : "Stade de France, j'ai une dette à vie envers vous...". Après cet exploit, Gims va continuer sa tournée mondiale puis s'arrêter, faire une pause dans sa carrière.

Bravo Gims !