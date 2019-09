Drake : "God's Plan" est disque de platine... pour la onzième fois !

Nouveau record pour le rappeur canadien...

Le patron du rap game américain Drake vient de battre un nouveau record avec un de ses plus gros classiques : la pépite "God's Plan" que vous connaissez tous est certifié disque de platine... pour la onzième fois !

Le Canadien le plus connu dans le monde la musique n'a plus rien à prouver. Après cinq albums studios, plusieurs mixtapes, une carrière au sommet, l'Association de l'industrie du disque américain (RIAA) a confirmé que l'un de ses sons les plus connus "God's Plan" sortie en janvier 2018 dans l'album "Scorpion" a été une nouvelle fois primé. Pour rappel, l'album "Scorpion" avait cartonné ! Vendu à 11 millions d'exemplaires et des poussières, ce projet devient officiellement la petite perfection du rappeur : il a réussi à gratter sa première certification de diamant en solo. Bien sûr, d'autres bêtes de morceaux aussi sont pas loin des onze récompenses ; c'est le cas de "Nice For What" ou encore "One Dance". L'ex de Rihanna, friendzoné entre temps, a eu également un très beau disque de diamant chez le latino. En juillet dernier, son titre "MIA" avec Bad Bunny avait également cartonné mondialement.

Après ses 200 titres placés au classement le plus prestigieux des US, les Billboard, Drake peut se vanter de ce onzième disque de platine. Il en est extrêmement fier puisque le son "God's Plan" est, selon ses dires, le morceau "le plus important" qu'il ait jamais écrit dans toute sa carrière. Les fans l'ont bien ressenti car, ce titre est devenu aujourd'hui le plus gros succès de sa belle carrière.

Bref, dans tous les cas, on a qu'une hâte, c'est de retrouver le Drake ! L'interprète de "Money In The Grave" vient de terminer sa tournée européenne et autant vous dire qu'il a plein de nouveaux projets en préparation. Son nouvel album devrait sortir d'ici le mois de décembre et la rumeur dit qu'il préparerait même un projet en duo avec ... Lil Wayne. Tout arrive sur Generations !