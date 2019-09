Kaaris, Ninho, Koba LaD, Gradur ensemble sur la scène de l'Accorhotels Arena

Le 20 décembre prochain, l’AccorHotels Arena de Paris va accueillir des grands noms du rap français. A l’occasion de la deuxième session de « Game Over », Kaaris, Ninho, Koba LaD, Gradur vont se réunir et mettre le feu.

Impossible d’être passé à côté de la première « Game Over ». Elle avait cartonné. C’est en effet une tracklist réunissant Vald, Aya Nakamura, Ninho ou encore Sofiane entre autres, qui avait été proposée. Le premier album s’était écoulé à plus de 50 000 exemplaires. Il avait reçu un disque d'or. Et le Zénith avait été annoncé complet en seulement trois semaines. Ouf quoi.

Et bien, elle revient à l'AccorHotels Arena de Paris en décembre prochain pour un chapitre 2 encore plus ouf. Amateurs de Hip-hop, vous ne pouvez pas passer à côté de ça !

Ne manquez pas LA soirée rap de fin d’année le 20 décembre à l’@AccorH_Arena ????



????️ https://t.co/29zXYDjLZN pic.twitter.com/lIQK7zrAYX — AccorHotels Arena (@AccorH_Arena) September 24, 2019

Les producteurs de « Game Over » ? Le label 50K ultra famous. Il s’est carrément imposé dans le french rap. Que des grands noms ont signé et ont décidé de leur faire confiance. On a Ninho, Niro, Dosseh, Gradur, RK, Kaaris, Da Uzi, Alonzo, Koba LaD, Dadju, Vegedream, Black M, Naza… Que dire de plus ?

Les producteurs Ibra et AKM ainsi que les rappeurs Ninho et Niro parlent dans la vidéo ci-dessous du projet. Ils en profitent pour se confier sur la place du rap, et l'importance que le genre a pris dans les musiques actuelles aujourd'hui.