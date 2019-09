Cardi B bat un nouveau record !

Cardi B poursuit son ascension. Son single « Bodak Yellow » vient d’être certifié 9 fois platinum. Fait inédit pour une rappeuse américaine !

On peut dire que tout roule pour Cardi B. Cette année, c’est son année. Son album « Invasion of Privacy » a fait carton plein. Si bien qu’en janvier elle a décroché le graal du graal : un Grammy Award.

Elle aurait pu s’arrêter là. Se prendre une petite pause bien méritée ou du moins ralentir le rythme. Et bien non. Elle vient de réaliser un nouvel exploit. Son single « Bodak Yellow » qui l’a fait connaitre et révélé aux yeux de tous, vient d’être certifié 9 fois platinum. C’est la première fois qu’une rappeuse américaine réalise un tel exploit.

.@iamcardib's "Bodak Yellow" is now the highest certified solo single by a female rapper in the US (9x Platinum). — chart data (@chartdata) September 17, 2019

Cardi B est partout, everywhere. Elle s’est même lancée dans le cinéma. En ce moment aux US elle est à l'affiche du film « Hustlers » aux côtés de grandes stars comme Jennifer Lopez, ou Lili Reinhart de la série Riverdale. Le film sera disponible le 16 octobre en France. En plus l'histoire est ouf ! Elle raconte la vie d'une bande de strip-teaseuses qui cherche à se venger de leurs riches clients de Wall Street. Pour info, Cardi a été strip-teaseuses à un moment de sa vie. Le film fait donc écho à sa propre expérience.

C’est pas fini ! On peut aussi retrouver la rappeuse, le 9 octobre, dans « Rythm + Flow », un télé-crochet sur Netflix qui a pour but de trouver la nouvelle star du Hip Hop.

Côté perso, elle rayonne aussi. Elle a avoué qu'elle était prête à devenir maman pour la deuxième fois.

Manque plus qu’un nouvel album, et là on sera tout bon !