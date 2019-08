Kim Kardashian dévoile le tracklisiting du nouvel album de Kanye West !

Kim Kardashian West vient de balancer la tracklist du nouveau projet de son rappeur de mari qui s'annonce... très spirituel !

La bonne nouvelle du jour vous est offert par Générations ! La femme de Kanye West, la bussinesswoman Kim Kardashian vient d'annoncer aux fans de son mari l'arrivée d'un nouveau projet imminent : un nouvel album pour le 27 septembre prochain.

Les 147 millions de followers de Kim Kardashian West ont eu une belle surprise hier : la tracklist complète du prochain album de celui qu'il faut désormais appeler YE, Kanye West. L'album aura un nom très religieux : "Jesus Is King", la suite logique pour celui qui s'autoproclamait "Dieu sur terre" ou encore le Jésus black dans plusieurs interviews farfelues.

Pour l'artiste américain qui n'a plus rien à prouver, ça sera un neuvième album studio après "Yandhi" le 28 septembre dernier (son nouvel album est prévu pour le 27 septembre prochain, soit un an quasiment jour pour jour après "Yandhi") et son projet en duo avec Kid Cudi, "Kids See Ghosts" sorti le 8 juin dernier.

Papa de quatre petits bébés, North, Saint, Chicago & Psalm avec sa chérie Kimmy, Kanye a su bien "allécher" ses fans en teasant doucement ce nouveau projet. En avril dernier déjà, lors de sa messe au festival Coachella, il avait annoncé un titre nommé "Water" qu'on retrouve justement dans ce nouvel album.

Autant dire que la créativité de Mister West est instoppable, inépuisable ! Et pour cette fin d'année, c'est Dieu qui l'inspire.

La photo Twitter de Kim pour annoncer la tracklist du futur l'album de son homme est très recherchée. Une liste de nouveaux titres sur un petit papier accompagnée d'une sainte bible et un petit bloc-note à "pense-bête". Vive la simplicité ! Ou la spiritualité...

Rendez-vous le 27 septembre !