La Fouine bientôt de retour ?

Fouiny Baby vient de partager des inédits sur Twitter.

Ce n'est un secret pour personne puisque c'est la légende de son compte Twitter, La Fouine est en studio. C'est aussi le thème des trois photos que contient son compte Instagram. Le retour de Fouiny Baby n'a jamais semblé aussi proche et il semble que le rappeur du 7.8 lui-même en soit persuadé parce qu'il vient de partager sur Twitter deux extraits d'un morceau de son prochain projet.

Depuis le début de l'année 2019, La Fouine avait lancé quelques indices sur le fait que son prochain album "Laouvie" était en route. Il a aussi expliqué que cet opus serait un mélange de ces deux précédents projets "Mes repères" et "Capitale du crime". Un mélange comme il l'a toujours fait le long de sa carrière entre Laouni l'homme et Fouiny Baby le rappeur.

Les deux extraits proviennent d'un titre assez mélancolique que l'on sent introspectif qui s'appelle "La première fois". La Fouine y parle de son passage en prison, de la perte de quelques-uns de ses amis en gardant le concept de la première fois où il a fait quelque chose, une boîte, son premier maxi, son premier parloir, son premier enfant etc. Un Fouiny un peu à l'ancienne mais finalement, on se laisse prendre par le titre et on a envie d'en savoir plus.

Et la légende est sans ambages : "au cas où tu m’avais oublié... #cesttoujoursfouinybaybe #LAOUVIE"