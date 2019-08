Ninho : bientôt une nouvelle mixtape ?

Ninho a-t-il parlé sous le coup de l'émotion ?

Hier, on apprenait que Ninho obtenait une nouvelle belle récompense pour son titre "Goutte d'eau", certifié single de diamant par la Snep. Un record de plus pour le dernier album de Ninho, "Destin" qui cumule les honneurs. Dans l'euphorie et devant les récations enthousiastes de ses fans et des internautes, le rappeur a réagi via son compte Instagram : "Arrêtez de me chauffer, j'vais sortir une mixtape".

Simple réaction joyeuse ou vrai projet ? Pour le moment, le mystère reste entier. Ce qui est certain c'est que le rappeur de l'Essonne cumule les honneurs depuis la sortie de "Destin".

Il faut dire que la carrière de Ninho qui se portait déjà très bien a subi un vrai coup d'accélérateur avec la sortie de "Destin". Disque d'or en une semaine avec plus de 50 000 ventes, il semble que le succès lui ait donné des ailes et qu'il envisage de mettre à son profit l'adage bien connu : il faut battre le fer tant qu'il est chaud ! Il faut dire qu'aujourd'hui le mode de consommation de la musique ne souffre plus d'aucun retard ou d'aucune absence. Trois mois sans projets, clips ou nouveaux sons et vous êtes presque déjà oubliés ! Alors, il ne serait pas étonnant que Ninho sorte une mixtape quelques mois seulement après la sortie de son dernier opus en date, "Destin". D'ailleurs, toujours pour rester dans l'actualité, on devrait voir rapidement apparaître, sans doute avant la fin de l'été, une édition collector de "Destin" puisque les précommandes existent sur les sites spécialisés, notamment sur la Fnac...

Ninho a tout compris : il ne dort pas !