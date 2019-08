Post Malone : son nouvel album sortira à la rentrée

Bonne nouvelle, le prochain album de Post Malone est sur les rails !

Après l'ouragan "Rockstar" et son deuxième album "Beebongs & Bentleys", Post Malone a légitimement ressenti le besoin de prendre un peu de temps et de faire une pause. Cela lui a permis de se lancer dans le business de la weed, notamment... Celle-ci devrait prendre fin à la rentrée 2019 puisque le rappeur originaire de Dallas a annoncé que son troisième opus devrait sortir à cette période.

Invité de la tournée Bud Light Dive Bar le 5 août, Post Malone a profité de ce moment pour annoncer que son prochain opus était prêt et qu'il allait sortir.

"Mon troisième album sortira au mois de septembre. Et je pense que vous allez beaucoup l'aimer !"

Cette annonce n'est finalement pas si surprenante. En effet, à la fin du mois dernier, l'artiste texan avait annoncé en plein milieu d'un show que son disque était prêt.

"J'ai une putain de bonne nouvelle et c'est la raison pour laquelle ma voix est un peu fatiguée, c'est parce que je suis en studio depuis trois jours et que je viens de terminer le nouvel album. Je pense qu'il va être carrément bon :"

Il ne faut pas prendre l'assurance de Post Malone pour de l'arrogance, mais comment ne pourrait-il pas avoir confiance en lui ? Depuis "White Iverson" en 2016, il ne cesse d'enchaîner les succès. Son dernier album est triple platine ! Excusez du peu...

Si Post Malone avait annoncé son retour en décembre, il a pris son temps pour boucler son projet et pour faire patienter ses fans, il a quand même sorti deux singles, "Wow" (lui aussi certifié platine) et un featuring avec Young Thug, "Goodbyes" qui cumule à plus de 43 millions de vues sur YouTube. Autant dire qu'on attend également de gros chiffres de son projet à venir.