Un grand fan de 2Pac se fait virer de son emploi à 66 ans !

Comme quoi, être fan de 2Pac a un prix!

La musique de Tupac Shakur a aidé de nombreux auditeurs à vivre pleinement leur vie, mais il semblerait que ce soit la même raison pour laquelle un travailleur social de l'Iowa a perdu son emploi.

Le mardi 16 juillet, l'Associated Press, une agence de presse de New-York, a annoncé les résultats de son enquête selon lesquels Jerry Foxhoven, un fan de 2Pac, âgé de 66 ans, avait été invité à démissionner de son mandat de deux ans au poste de directeur de l'agence de services sociaux de l'Iowa pour avoir envoyé trop d'emails sur le regretté rappeur.

L'AP a examiné 350 pages de courriels envoyés par Foxhoven dans le cadre de l'enquête et a également découvert qu’il organisait des Tupac Fridays dans son bureau où il jouait uniquement de la musique de Pac. En ce qui concerne le 65ème anniversaire de Foxhoven l'an dernier ? Il l’a célébré avec des biscuits à la thématique Tupac, bien sûr!

Alors que certains employés de son bureau ont apprécié le contenu lié à Tupac, au moins une personne s'est plainte aux législateurs de l'État de l'Iowa après que Foxhoven ait envoyé un courrier électronique à l'ensemble de l'agence pour célébrer l'anniversaire de Tupac le week-end dernier.

Le jour suivant, Jerry aurais reçu un courrier électronique du gouverneur de l’Iowa Kim Reynolds lui demandant de démissionner.

Pour sa part, Foxhoven ne croit pas que ce soit le contenu de Tupac qui l’a fait virer. Il pense que le gouverneur Reynolds a simplement décidé "d'aller dans une direction différente" avec l'agence.

Quant à l’actualité de Tupac, de nombreux objets personnels du regretté rappeur ont récemment été mis aux enchères, notamment sa carte d’identité pénitentiaire du Clinton Correctional Facility de New York et la lettre manuscrite de séparation qu’il a envoyé à Madonna. Les articles sont disponibles auprès de la société de souvenirs, Heritage Auctions, et sont devenus exploitable ce mois-ci.

Peinda.B.