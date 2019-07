Drake s'implique pour que Kawhi Leornard reste aux Toronto Raptors!

Pour garder Kawhi Leornard au sein des Raptors, Drake engage une engage sa campagne.

Il y a déjà eu de gros changements dans l'agencement des équipes de NBA cet été, mais la décision la plus importante reste à venir. Un des joueurs les plus performant de la finale de la NBA 2019, Kawhi Leonard, n’a pas encore décidé, du moins publiquement, de quitter définitivement les Raptors de Toronto après une saison riche en succès, où il a remporté le titre de champion. L’équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour le garder, quoi de mieux que d’avoir recours à Drake pour une aide supplémentaire du plus grand fan des Raptors ?

Selon Marc Stein du New York Times, Drizzy dirige sa propre campagne de recrutement pour convaincre Leonard de rester à Toronto.

"Les Raptors n’ont pas reculé d’un centimètre et on dit que Drake organise sa propre campagne de recrutement en plus de ce que les tout fraichement champions font pour le convaincre de rester".

Au cours des Playoffs NBA 2019, Drake est devenu un incontournable dans les discussions tournant autour des Raptors, en raison de ses nombreux déboires sur les réseaux sociaux et lors des matchs. Son soutien véhément à l’équipe de sa ville natale a fait de lui un sujet de conversation fréquent dans les émissions de sports et même lors des retransmissions de matchs éliminatoires.

Alors que Champagne Papi fait de son mieux pour faciliter la re-signature de Leonard à Toronto, les équipes de la ville natale de la star de la NBA se disputent aussi ses services. Originaire de Los Angeles, The Klaw est également courtisé par les Lakers et les Clippers.

Affaire à suivre…

Peinda.B.