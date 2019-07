Lil Nas X : ''Old Town Road'' est le plus long numéro 1 de l'histoire du rap !

Une immense consécration pour le rappeur de seulement 20 ans.

Alors qu’il a fait son coming-out ce week-end, en parallèle de la Gay Pride, le rappeur âgé de seulement vingt ans continue de faire du bruit. Pas que pour sa vie privée, Lil Nas X fait parler de lui, surtout grâce au hit balancé dernièrement dans nos oreilles “Old Town Road”, plus long numéro 1… de l’histoire du rap !

Un single que l’artiste, originaire d’Atlanta en Georgie, a bien fait de lâcher le 2 décembre dernier de façon indépendante, avant qu'il ne devienne viral au-delà des États-Unis : le morceau aurait fait l’effet d’une bombe dans la vie de Lil Nas X, qui affirme qu’il était ruiné avant sa sortie. Finalement, d’après le média américain “The Source”, l’artiste pourrait, s'il le souhaitait, déjà se mettre à la retraite et vivre de cette réussite pour un bon moment ! Il faut dire que les résultats du fameux titre aux influences country rap assumées battent ceux atteints par Eminem avec son classique “Lose Yourself” ou encore par les Black Eyed Peas avec "Boom Boom Pow".



“Old Town Road” remporte donc l’honneur d’être le plus long numéro 1 de l’histoire du rap jeu, dans le classement Hot 100 : le morceau squatte le sommet du fameux palmarès depuis désormais treize semaines ! Le titre, qui devrait bientôt être certifié single de diamant, devrait tout de même motiver le rappeur à continuer sur cette incroyable lancée, alors qu’il vient à peine de sortir son premier EP “7”, le 21 juin dernier avec Cardi B comme guest, notamment…

-Anaïs Koopman