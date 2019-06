PNL : Les “Deux Frères” font le meilleur démarrage du rap jeu pour 2019 !

Un honneur de plus pour le duo des Tarterêts..

On savait déjà que la notoriété de N.O.S et Ademo se jouait au niveau national et mondial, puisqu’ils avaient intégré le Top 10 des des artistes les plus influents de la semaine selon le classement du prestigieux magazine américain Billboard, en avril dernier quelques jours après la sortie de “Deux Frères”... Mais leur succès ne s’arrête pas là. Le duo des Tarterêts a fait le meilleur démarrage physique du rap au niveau international pour le premier semestre de l’année 2019. Rien que ça.

Ceux qui ne sont pas passés inaperçus lors d’un showcase privé surprise pour Off-White aux côtés de Virgil Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton Homme, continuent donc de faire parler d’eux, en bien toujours. Le groupe le plus streamé au monde en 24h sur Deezer peut donc se vanter d’avoir également vendu le plus d’albums physiques cette année jusqu’à maintenant dans le rap game international, pour ce qui est de “Deux Frères”, certifié disque de platine. Même engouement pour certains titres en particulier, comme "Au DD" ou encore "Mowgli II", tous deux titres les plus streamés en 24h sur Deezer et Spotify.

Un score de 62 787 ventes physiques qui les place devant Future, ou encore Dj Khaled. Si cet honneur peut leur être retiré à tout moment, notamment suite aux résultats de “Igor”, le dernier projet à succès de Tyler, The Creator, les membres de PNL peuvent être rassurés : la réussite de leur projet n’est plus à prouver !

-Anaïs Koopman