Vegedream : il balance la date de sortie de son nouvel album !

Êtes-vous prêts pour ''Ategban'', le deuxième album de Vegedream ?

Deux semaines après avoir balancé le banger “Elle est bonne sa mère” aux côtés de Ninho, le chanteur français d’origine ivoirienne prépare son deuxième album studio. “Ategban” sera disponible très prochainement, dans les bacs le 12 juillet prochain plus exactement.

Un projet qui sortira à la suite de son premier album studio “Marchand de Sable 2”, qui a succédé à la mixtape “Marchand de Sable” et date du 30 novembre 2018. À la suite de cette sortie, Vegedream avait chanté “C’est mon année”. On peut penser que l’auteur du hit sportif “Ramenez la coupe à la maison” ne s’arrête pas là.

Comme annoncé via une vidéo partagée sur son compte Instagram, Vegedream compte bien squatter nos playlists de l’été avec "Ategban", qui sera donc disponible dès mi-juillet. Faisant appel au directeur artistique et photographe Fifou, Vegedream soigne son identité visuelle, à son habitude. Posé sur son trône dans le teaser, l’artiste reste mystérieux quant à la tracklist et aux éventuels guests du projet en question, mais nous montre son impatience en en dévoilant la date de sortie.

Avec enthousiasme, il partage également des archives d’un concert en Côte d’Ivoire, cette “dinguerie”... sans oublier de nous rappeler de prendre nos places pour son concert au Zénith de Paris la Villette le 28 juin prochain !

-Anaïs Koopman