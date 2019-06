Fianso bientôt dans une série pour Canal+ !

Le fédérateur du rap français ne s’arrête donc jamais.

Deux jours à peine après la diffusion d’un nouvel épisode de “Rentre dans le cercle” en partenariat avec Adidas et Tango League, un teaser nous apprend que le rappeur et entrepreneur aux milles casquettes originaire de Seine-Saint-Denis s’embarque dans une nouvelle aventure, cette fois-ci à la télévision ! Sofiane sera effectivement sur bientôt sur petit écran, dans une série pour Canal +.

Intitulée “Les Sauvages”, la série en question sera réalisée par Rebecca Zlotowski, également à la réalisation du film “Planetarium”, avec Natalie Portman. Elle sera inspirée d’un roman, signé Sabri Louatah et datant de l’année 2011. C’est donc aux côtés de Roschdy Zem, Marina Foïs ou encore Amira Casar que Fianso interprétera le rôle d’un certain Nazir. Quant au synopsis, il laisse penser à une intrigue politique dans un contexte d’élections présidentielles en b, et de tentative d’assassinat.

Une performance qui devrait s’élever au moins à la hauteur de celle accomplie par l’artiste dans le film “Frères Ennemis” signé David Oelhoffen ou encore au théâtre, dans le prestigieux rôle de Gatsby le Magnifique dans le cadre d’une pièce partagée par le média France Inter.

En attendant une date de sortie d’un premier épisode de cette série désormais attendue au tournant, on vous laisse découvrir le teaser dévoilé par Canal +, quelques mois après le tournage, qui s’est déroulé en 2008 entre la région parisienne et la ville de Saint-Etienne, où est né Sabri Louatah, auteur de “Les Sauvages”.

-Anaïs Koopman