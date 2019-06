6ix9ine : Meek Mill se lâche !

Après YG et Da Baby, c’est au tour de Meek Mill de s’attaquer à 6ix9ine.

Alors que YG et Da Baby ont balancé le remix de “Stop Snitchin” visant Tekashi 69, actuellement entre les barreaux et fortement critiqué pour avoir “balancé” ses anciens associé et collaboré avec la justice américaine; c’est au tour de Meek Mill de se défouler sur le rappeur détenu.

Une intervention qui vient s’ajouter au clip signé Cole Bennett, dénonçant de façon virulente les actes de 6ix9ine… C’est sur Twitter que l’auteur du projet “Championships” s’est exprimé, qualifiant le rappeur new-yorkais et membre du gang des Bloods de “gamin vicieux”. Selon lui, Daniel Hernandez est clairement à l’origine de tous les problèmes dans lesquels il est impliqué, en plus d’avoir trahis ses anciens collaborateurs.

He’s a vicious kid ???? started all that drama and start telling https://t.co/HHXcrQkmcE — Meek Mill (@MeekMill) 10 juin 2019

Il s’agissait pour Meek Mill de répondre à une simple question d’un de ses fans, or sa réponse définitive n’est pas passée inaperçue de la twittosphère. L’objectif de la dénonciation de l’artiste n’était cependant pas d’en rajouter une couche ou d’être violent envers ce “fouteur de merde”, bien que ses termes excluent la douceur. Si Meek Mill a pu choquer par les adjectifs avec lesquels il a décrit 6ix9ine, son but était surtout de porter un message au “jeunes rois” qui le suivent, en leur déconseillant de suivre le même chemin.

Il leur a au contraire demandé d’être “grands”. Un avertissement qui se base sur la peine risquée par l’artiste criminel : de quarante ans de prison à la perpétuité. La suite, lors de son prochain procès, qui devrait se dérouler en septembre 2019.

-Anaïs Koopman